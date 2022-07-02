الصحة: «السبع آبار الشرقية» تقدم 37 ألف خدمة طب أسرة

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، وحدة طب أسرة "السبع آبار الشرقية"، بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى انطلقت بالمحافظة فى 16 فبراير العام الماضى 2021. وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يتفقد وحدة طب أسرة "السبع آبار الشرقية"





وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 9 آلاف و 319 ملفا عائليا، منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع على بيانات المنتفعين المسجلين على المنظومة الإلكترونية للوحدة والذى بلغ 20 ألفا و482 منتفعا، مشيرًا إلى أن الوحدة قدمت خدمات الفحص الطبى الشامل لـ21 ألفا و791 مواطنًا.

وتابع عبدالغفار أن الوزير تفقد أقسام الوحدة المختلفة والتى تضم عيادات (باطنة، طوارئ، نساء، طب أسرة، أسنان)، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى تقديم 36 ألفًا و856 خدمة طب أسرة داخل العيادات.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير حرص خلال جولته على تفقد أماكن انتظار المترددين على الوحدة، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، والاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية وفقًا للمعايير، حيث تخدم الوحدة حوالى 22 ألف مواطن بمنطقة "السبع آبار الشرقية".

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أحمد البرعى، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفى "بلبيس المركزى"، والمستشفى الجامعى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.