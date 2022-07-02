انتشار شوادر بيع الأضاحى بشمال سيناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعلن محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال عيد الاضحى المبارك، بالمجان ودون دفع أى رسوم، موجها بتشكيل لجان من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين للمرور على الأسواق والشوادر واماكن بيع الأضاحى واللحوم والمجمدات والتأكد من اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. أكد المحافظ على تنويع مصادر اللحوم والاضاحى التى تصل إلى محافظة شمال سيناء من عدة جهات، لافتا إلى توفير أضاحى بأسعار مناسبة ومخفضة.

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