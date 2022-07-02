مصر للطيران تنقل 21 ألف حاج إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - ينتهى غدا الأحد 3 يوليو، الجسر الجوى بين مطارى القاهرة والأقصر، والذى نظمته شركة مصر للطيران لنقل 21 ألف حاج من حجاج قرعة المحافظات والجمعيات الأهلية وشركات السياحة والأفراد والعمال وحجاج الترانزيت من دولتى مالى وفلسطين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام.





وذلك بمعدل 101 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران منهم 76 رحلة إلى المدينة المنورة و25 رحلة جوية إلى جدة وتم نقل 20 ألف حاج حتى اليوم السبت ويتبقى ألف حاج يغادرون على رحلات الشركة الوطنية إلى مطارى جدة والمدينة المنورة. ومن بين هذه الرحلات 7 رحلات الترانزيت بدولة مالى الذين توقفوا بمطار القاهرة فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة وبلغ عددهم 2100 حاج وأيضا حجاج فلسطين الذين سافروا على متن 5 رحلات للشركة بعدد 1331 حاجا. وتشمل الرحلات أيضا اليوم السبت 7 رحلات لنقل 690 حاجا من الحجاج المصريين من حجاج تضامن القاهرة وبنى سويف والمنيا وأسوان وجنوب سيناء وأفراد وعمل على متن 7 رحلات منهم 4 رحلات إلى المدينة و3 رحلات إلى جدة، وتتخذ سلطات المطار كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لسفر الحجاج مع تواجد فرق عمل من العلاقات العامة والمنسقين لتسهيل الإجراءات ودعاة وعلماء من الأوقاف لإرشاد الحجاج والرد على الأسئلة.

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