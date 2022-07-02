حجاج القرعة: جميع مسؤولى البعثة يتسابق لخدمتنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسؤولو غرفة عمليات البعثة، أنه تم اليوم تفويج 1100 حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لاستكمال إداء مناسك الحج.

وأضافوا أنه فور وصول الحجاج إلى العاصمة المقدسة، تم تسكينهم فى فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف، وتوزيع الوجبات الجافة عليهم، بالإضافة إلى عدد كافى من زجاجات المياه المعدنية، لافتين إلى أن آخر فوج من حجاج القرعة سيتم تفويجه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، يوم 4 يوليو الجارى.

وحرصت "أ ش أ" على لقاء الحجاج فور وصولهم إلى فندق إقامتهم بمكة المكرمة، والذى لا يبعد سوى أمتارا قليلة عن ساحة الحرم المكى الشريف، بعد أن تم استقبالهم بالورود، وتوزيع العصائر والفواكه والتمر السعودى المميز عليهم.

ومن جانبها، قالت الحاجة إكرام أحمد محمد الفحل "64 عاما"، من محافظة مطروح، إن الخدمات التى تقدمها بعثة حج القرعة لحجاجها، تضاهى الخدمات التى تقدمها شركات السياحة للحجاج، وهو ما يؤكد أن حج القرعة، هو حج المواطن البسيط، مثمنة فى الوقت نفسه، تسابق جميع مسؤولى البعثة، لتلبية احتياجات الحجاج.

وبدوره، أشاد الحاج طارق الحسن قطب "64 عاما" من محافظة الإسماعيلية، بحزمة الخدمات التى تقدمها بعثة حج القرعة لحجاجها، سواء فى المدينة المنورة، والفنادق المواجهة للمسجد النبوى الشريف، أو فى التفويج إلى مكة المكرمة، عبر حافلات حديثة ومكيفة، لم تشعر الحاج بعناء الرحلة، رغم طولها، وكذلك فندق الإقامة فى مكة المكرمة، والذى لا يبعد كثيرا عن ساحات الحرم المكى الشريف، وهو ما يتيح له أداء الصلوات الخمس بالحرم.

ومن جانبها، قالت الحاجة صفاء السيد عبدالقادر "61 عاما" من محافظة مرسى مطروح، إنها لا تستطيع أن توصف شعورها، وهى تقطن بجوار بيت الله الحرام، معربة فى الوقت نفسه عن شكرها لمسؤولى بعثة حج القرعة، على الخدمات المميزة المقدمة للحجاج، وكذلك أسلوبهم الراقى فى التعامل معهم، وحرصهم على تذليل أى مشكلات قد تواجه الحجاج.

تجدر الاشارة إلى أنه قد اكتمل مساء أمس الجمعة، وصول بعثة حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، حيث بلغ إجمالى عدد الحجاج بالأراضى المقدسة 6 آلاف و425 حاجا وحاجة.