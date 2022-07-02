انت الان تتابع خبر طريقة عمل البصل المخلل… دوس فيه براحهة علشان الضغط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البصلل المخلل واحد من أجمل أنواع المخللات التي يكون عليها أقبال خاصة مع أكلات اللحوم والمشاوي في الأعياد، لكن يجب أكلها بحرص وعدم إفراط لأنها تسبب في ارتفاع ضغط الدم.

ونقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البصل المخلل مثل المحلات المتخصصة في المخللات.

مقادير البصل المخلل

– ربع كيلو من البصل الأبيض، حجم صغير.

– ¾ كوب ملح ناعم.

– 1 كوب خل ابيض.

– 1 ملعقة كبيرة سكر.

– 3 قرنفل حب .

– 1 ملعقة صغيرة شطة.

– 6 فلفل احمر حار.

خطوات التحضير

1- نغسل حبات البصل جيداً ثم نقلبه في كمية الملح بدون تقشير. 2- نضيف كمية من الماء المغلي على البصل المخلوط بالملح حتى تغمر. 3- نترك البصل في وعاء ذو غطاء محكم خارج الثلاجة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، على أن نقلب البصل مرتين في اليوم. 4- في نهاية اليوم الثالث نصفي البصل من الماء، سنجد أن القشرة تُزال بكل سهولة، نبدأ في نزع القشرة مع الاحتفاظ بالذيل ثم وضع البصل في وعاء فارغ. 5- نضيف ماء مغلي على البصل ثم نتركه فيها لمدة خمس دقائق.

6- نضع البصل في برطمان زجاجي نظيف وجاف بعد أن نصفيه من الماء المغلي.

7- نغلي كمية من الخل مع باقي المكونات الأخرى وإضافة ملعقة كبيرة من الملح فقط، ثم وضع تلك المكونات على البصل.