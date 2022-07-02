انت الان تتابع خبر الإفتاء المصرية تكشف عن آداب وشروط الحج واستثمار الوقت بالذكر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، مع بدء موسم الحج من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، آداب مناسك الحج والشروط، و من أهمها تحقق المرء من أن الأموال التي صرفت على الحج حلالا 100%.

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن الآداب الاجتماعية للحج، منها أن يحسن كل حاج إلى رفيقه علي قدر استطاعته، كما أشارت أهمية الالتزام بقول ما فيه نفع، منوهه”على الحجاج ضرورة الالتزام والإكثار من الكلام الذي يعود عليهم بالنفع، فالحج يعد واحد من أفضل الأعمال إيمانا بالله عز وجل”.

رمي الجمار

وأشارت الدار إلي أن آداب الحج منها إخلاص النية، أي أن يكون المسلم الذي يحج تكون نيته مخلصة الي الله سبحانه وتعالى، كما أن عليه استثمار ذلك الوقت في الذكر وعدم الانشغال بغيره علي قدر المستطاع، وعدم التكلم إلا في ما هو خير، كما أن عليه الحذر من السمعة و الرياء، فضلا عن شكر الله عز وجل على التمكن من زيارة بيته.

التزاحم بالحج

ويشهد موسم الحج الي التزاحم الشديد، بسبب توافد أعداد كبيرة من المسلمين من جميع أنحاء العالم، قاصدين بيت الله الحرام، فأكدت دار الإفتاء أن على المسلم يحرص علي ألا يؤذي أحد أثناء ذلك التزاحم.

وتعد رمي الجمرات من المناسك الأشهر للحج، وأشارت دار الإفتاء الي أن آداب الحج عند الرمي هي الترفق في تلك المرحلة،فضلا عن حرص المسلم على أن يختار الحصى صغيرة الحجم.