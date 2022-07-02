كليات تشترط عمل اختبارات القدرات للالتحاق بها.. هام لكل طلاب الثانوية العامة

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رياض - احمد صلاح - توجد كليات تشترط عمل اختبارات القدرات للالتحاق بها لجميع طلاب الثانوية العامة 2022، وبدأ الجميع يبحثون عنها لمعرفتها بالتزامن مع قرب انتهاء الثانوية العامة، وهي من أكثر الاشياء التي يهتم بها الجميع في الوقت الحالي.

كليات تشترط عمل اختبارات القدرات للالتحاق بها للثانوية العامة 2022

وأعلن عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس الدكتور أسامة السيد، عن الأسماء الخاصة بالكليات التي تشترط إجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها كما يلي:

التربية النوعية.

التربية الفنية.

التربية الموسيقية.

الفنون التطبيقية.

الكليات التكنولوجية.

الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.

التمريض.

التربية الرياضية.

كليات الإعلام.

الفنون الجميلة.

شروط دخول اختبارات القدرات

وأكد أسامة السيد أن شروط دخول اختبار القدرات السنوات الماضية، هي تكون عبارة عن منع تماماً الدخول بالهواتف الذكية أو أي جهاز إلكتروني وفي حالة ضبط الطالب بأي منهم يكون غير لائق، ولابد أن يلتزم الطالب بجميع الإجراءا الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

ومن الأفضل أن يحضر قبل موعد الاختبار بنصف ساعة على الأقل، والإلتزام بجميع الاجراءات الخاصة بالتباعد، وغير مصرح لأولياء الأمور دخول الكليات مع ابنائهم يوم الاختبار، ومنع التصوير تماماً، وفي حالة ضبط أي طالب وهو يفعل شئ غير أخلاقي فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.