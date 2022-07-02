انت الان تتابع خبر موعد بدء تسليم أضاحي العيد بالقاهرة والمحافظات.. الزراعة تكشف الأماكن لكل المضحيين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الزراعة بالإعلان عن تقديم وطرح الأضاحي بأسعار مخفضة عن الأسواق الخاصة، وأكد مدير عام منافذ وزارة الزراعة المهندس محمد الدسوقي، أن أسعار كيلو العجول تصل لـ 70 جنيهاً والخراف سعر الكيلو يصل لـ 77 جنيهاً وكيلو اللجم الجاموسي بـ 63 جنيهاً، وهذا في مزارع وزارة الزراعة.

موعد بدء تسليم أضاحي العيد بالقاهرة والمحافظات من الزراعة

وأكد الدسوقي أن تسليم الأضاحي بدأ من أمس الجمعة 1 يوليو وسوف يستمر إلى يوم 8 يوليو 2022، وأوضح أن أضاحي وزارة الزراعة تقدم كل المنتجات بأسعار منخفضة عن الأسواق بنسبة تصل لـ 20%.

أماكن تسليم أضاحي بالقاهرة والمحافظات من وزارة الزراعية

– جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية

– ومشتل قها بالقليوبية

– مزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ

– مزرعة مشتل كفر الحمام بالشرقية.

– مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

– مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

– مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

– مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

– محطات البحوث ببهتيم بمحافظة القليوبية.

– محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

– مزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.