انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 7 أشخاص في حادث مروع بـ”المنوفية” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة من على كوبرى تحت الإنشاء ما بين مركز قويسنا وبنها في محافظة المنوفية بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة المنوفية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.