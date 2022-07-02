انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 : احصل عليها من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي سوف يقوم خلال الساعات القادمة من اليوم السبت الموافق الثاني من يونيو 2022 اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية.

وأوضحت التعليم، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيتم الكشف عن أوئل الدبلومات الفنية، ثم يليها الكشف عن نتيجة كافة الطلاب، حيث سوف تكون متاحة لهم داخل جميع المدارس.

وأشارت الوزارة أنه يجري حالياً الانتهاء من تجميعها ورصد الدرجات وتحديد الاوائل فى كل شعبة، حيث أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

كشفت الوزارة عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 من هنا