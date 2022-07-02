عاجل – التعليم تعلن عن القرار الحاسم بشأن موعد سداد رسوم المصروفات العام الدارسي الجديد

انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن القرار الحاسم بشأن موعد سداد رسوم المصروفات العام الدارسي الجديدوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، موعد سداد رسوم المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل التعليمية.

وأوضح التعليم أن يمكن لأولياء الأمور البدء في دفع رسوم المصروفات الدراسية للعام الجديد بداية من غداً الأحد الموافق الثالث من شهر يوليو 2022 بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضافت الوزارة أنه يمكن سداد هذه الرسوم، عن طريق مكاتب هيئة البريد القومي المتواجدة في كل مدن وقري ونجوع الجمهورية، مشيرة أن اهناك ارتباط بين سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب في المدارس.

وأشارت أن عملية السداد تكون ببطاقة الرقم القومي للطفل وليس لولي الأمر، لان هناك الكثير من عدم الوضوح في هذه الجزئية.