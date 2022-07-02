انت الان تتابع خبر لو عايز حته أرض قسط – الاسكان تعلن عن فرص العمر للمواطنين في 7 مدن جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحاول الكثير من المواطنين معرفة، موعد قيام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس عصام الجزار، طرح أرضي جديدة للبيع خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة في المدن الجديدة التي تقوم الدولة ببنائها بين الحين والأحر.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الاسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن قطع من الأراضي المميزة في 7 مدن جديدة داخل محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن هذه الأراضي تتواجد في 7 مدن جديدة وهي لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة 6 أكتوبر – التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر – 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر – لؤلؤة المنيا الجديدة – لؤلؤة أسيوط الجديدة – لؤلؤة سوهاج الجديدة.

وأضافت الهيئة أنه علي من يرغب في الاشتراك المزاد العلني الذي سوف يقام يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة ” 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، فعليه شراء كراسة الشروط بقيمة 1000 جنيهاً مؤكدة أنه سوف يكون هناك تسهيلات في السداد لمدة تصل إلي 7 سنوات.