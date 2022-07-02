انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. ينتظر الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 للعام الدارسي المقبل في محافظة الدقهلية ، للمرحلة الثانية حيث أن هناك عدد كبير منهم لم يستيطع الالتحاق بالصف الأول الثانوي وقفاً لتنسيق المرحلة الأولي.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وكان أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في وقت سابق ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022 للمرحلة الأولي، هو 246 درجة والثانوى الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجه ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجه.

وأشار محافط الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.