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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708474/صالون-التنسيقية-يفتح-غدا-ملف-النقل-البحري

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الثامنة من مساء غداً الأحد، صالون سياسي حول قطاع النقل البحري، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول ٢٠٢٢"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

دوت الخليج

قطاع النقل البحري

يستضيف الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، والنائب محمود القط، عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محي الدين السايح، خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

برتوكول تعاون بين التنسيقية ونيوهورايزون لتطوير مهارات اللغة لدى أعضاءها

وكانت قد وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع شركة نيوهورايزون الرائدة في مجال التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية، وذلك بمقر التنسيقية.

ويهدف برتوكول التعاون إلى تدريب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية لتطوير مهارات اللغة لديهم، عبر البرامج المتقدمة التي تقدمها الشركة الرائدة في مجال التدريب.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تنمية مهارات وقدرات أعضائها بشكل مستمر ودائم، عبر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركات الفاعلة في مجال التدريب والتطوير، في مصر، والتي لها إنجازات ملموسة في هذا المجال.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب التنسيقية كل من النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ عنها، وأحمد حسام وإسلام حمدي وحازم ضيف وصفاء حسني ومصطفى الجمل أعضاء التنسيقية، ومن شركة ونيوهورايزون، محمد طه المدير العام للشركة ونائبه محمد جلال.