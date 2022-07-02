انت الان تتابع تفاصيل خبر مواجهات الزمالك في شهر يوليو.. قمة منتظرة في نهائي كأس مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708472/مواجهات-الزمالك-في-شهر-يوليو-قمة-منتظرة-في-نهائي-كأس-مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض العديد من المواجهات الهامة في شهر يوليو المقبل، سواء على صعيد منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، أو على صعيد بطولة كأس مصر.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

ويستهل الزمالك مواجهاته في هذا الشهر، بملاقاة فريق المقاولون العرب في 12 من يوليو الجاري، في إطار الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخلال هذه السطور يرصد لكم دوت الخليج، أهم مباريات الفريق خلال الشهر الجاري:

_ الزمالك ضد المقاولون العرب: 12 يوليو الجاري على أرض ستاد القاهرة الدولي.

_ الزمالك ضد غزل المحلة: 16 يوليو، على أرض ستاد غزل المحلة

_ الزمالك ضد الفائز من ( الأهلي وبتروجيت)، في نصف نهائي كأس مصر وذلك يوم 21 يوليو الجاري، على ملعب القاهرة الدولي

_ الزمالك ضد سموحة: يوم 24 يوليو الجاري، على ستاد القاهرة.

_الزمالك ضد فيوتشر: يوم 28 من الشهر الجاري في الدوري المصري، على ستاد الأهلي وي السلام.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض، صدارة الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة جمعهما من الفوز ف 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي)، ويسعى لأن يكون هذا الشهر هو الحاسم له في بطولاته سواء في نهائي الكأس، الذي يرغب في استعادته من النادي الأهلي، صاحب النسخة الأخيرة بالتتويج به على حساب فريق طلائع الجيش بعد الفوز بركلات الترجيح، أو على سبيل منافسته على لقب الدوري الممتاز، والذي يرغب في الحفاظ عليه، حيث تُوج به الزمالك الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد الشهر الجاري، على قمة منتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر نسخة 2021، وذلك في حال فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بتروجيت في نصف نهائي الكأس، والتي تجمع بينهما في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، في هذه الحالة، سيتواجه الأهلي والزمالك رسمياً في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ مصر، يوم 21 يوليو الجاري.