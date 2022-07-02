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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708471/بأعمال-فنية-متنوعة-محمود-حافظ-يعيش-حالة-من-النشاط-الفني

يشارك الفنان محمود حافظ صاحب الأدوار المتعددة في أكثر من عمل فني هذه الأونه منهم من تم عرضه وحقق نجاح ساحقا ومنهم من بدأ في تصويره خلال الفترة الحالية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أعمال الفنان محمود حافظ

بدأ محمود حافظ في تصوير مسلسله الجديد بالطو وفانلة وتاب الذي تدور أحداثه في 10 حلقات فقط من المقرر عرضهم على منصة واتش ات الرقمية، ويجسد محمود حافظ دور طبيب أسنان بجانب الفنانة عارفة عبد الرسول خلال احداث العمل.

مسلسلات محمود حافظ

وشارك محمود حافظ في مسلسل “البيت بيتي” الذي عرض مؤخرا وحاز على اشادات عريمة من قبل الجمهور والذي شارك به بجانب مصطفى خاطر، كريم محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، سامي مغاوري، نشوى علي، إيمان الشريف، سليمان عيد، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، علا رامي، مي القاضي، عبد الرحيم حسن، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وتحت قيادة المخرج خالد مرعي.

أفلام محمود حافظ

وشارك الفنان محمود حافظ في عدد من الأفلام، منهم فيلم “إكس” بطولة الفنان أحمد فهمي، وكان من المقرر عرضه في سباق عيد الأضحى ولكن لم تنتهي تحضيرات العمل بعد لعرضه، كما يشارك حافظ أيضا في فيلم رمسيس باريس بجانب الفنانة هيفاء وهبي.

وانضم محمود حافظ مؤخرا لمسلسل الشادر الذي كان تشارك به الفنانة ياسمين صبري بجانب الفنان أشرف عبد الباقي ولكن لظروف خاصة بينها وبين المخرج وعدم تناسبها مع الدور، تم استبعاد ياسمين صبري وفي انتظار الإعلان عن بطلة العمل.

معلومات عن محمود حافظ

يكر أن الفنان محمود حافظ خريج المعد العالي للفنون المسرحية،وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها مسرحية (رئيس جمهورية نفسه) مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر بدور رجل صعيدي يُدعى (الدكش) في مسلسل (السبع وصايا)، فضلا في مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية بجانب كبار النجوم منهم مسلسل الأسطورة للفنان محمد رمضان ومسلسل اللي مالوش كبير بجانب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.