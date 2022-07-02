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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708467/تقارير-سعودية-الأهلي-يقترب-من-ضم-عمر-السومة

أكدت تقارير سعودية، على أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع نجم أهلي جدة عمر السومة، للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد هبوط فريقه إلى دوري القسم الثاني في الدوري السعودي.

دوت الخليج

وفي سابقة تاريخية، هبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأدني من الدوري السعودي، بالتعادل السلبي أمام فريق الشباب في الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان، بعد احتلاله المركز الخامس عشر وقبل الأخير من جدول المسابقة.

ويبدو أن نجم الفريق عمر السومة، على وشك مغادرة القلعة بعدما استمر في العطاء داخل النادي لمدة 8 سنوات، وربطت التقارير بين أخبار رحيله وبين رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم قوي، لذا تردد اسم السومة كثيراً.

ونظراً للمشاكل الأخيرة التي اُفتعلت بين اللاعب، وإدارة الفريق السعودي، وفي ظل معاناة الإدارة من راتب اللاعب الكبير، فهناك نية كبيرة للتخلص منه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ 33 عام، ارتبط اسمه بالنادي الأهلي المصري، حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية السعودية، وكذلك بنادي القادسية الكويتي موطنه الأصلي، وكذلك دخل نادي الزمالك، بين هذه الأندية التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب السوري.

أرقام عمرو السومة

عمر السومة هو الهداف التاريخي وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، نجح المهاجم السوري في حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ العميد بعد تسجيله 195 هدف في 242 بطولة مختلفة.

وأحرزعمرو السومة 10 أهداف بقميص الأهلي ، صنع 3 في 24 مباراة خاضها في الدوري السعودي كما سجل هدف، وصنع آخر في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.