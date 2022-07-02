انت الان تتابع تفاصيل خبر لمواجهة إعصار "تشابا" .. مقاطعة صينية تعلن حالة طوارئ حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708465/لمواجهة-إعصار-تشابا--مقاطعة-صينية-تعلن-حالة-طوارئ

أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة هاينان الواقعة فى جنوب الصين، حالة طوارئ من أجل مواجهة إعصار "تشابا" وعملت على رفع حالة التأهب إلى المستوي الثانى.

دوت الخليج

ثالت إعصار خلال عام

ويشار إلى أن إعصار "تشابا" هو ثالث إعصار خلال هذا العام وجلب هذا الإعصار معه رياح قوية وأمطار غزيرة إلى مقاطعة هاينان اثناء اتجاه إلى مقاطعة"قوانغدونغ" الواقعة فى جنوب الصين وتصل قوى الرياح إلى سرعة 119 كيلو متر فى الساعة.

وافادت وكالة "شينخوا" عن هئية الأرصاد فإنه من المتوقع أن تصل رياح "تشابا" إلى اليابسة فى منطقة قوانغدوانغ الساحلية فى الفترة ما بين ظهر اليوم حتي مساء اليوم.

إلغاء 400 رحلة جوية

وذكرت السلطات المحلية بأنه تم إجلاء 47 ساكنا نتيجة المخاوف المتعلقة بكوارث جيولوجية كما تم تعليق خدمات السكك الحديدية فى المدينة فضلا عن انه تم إلغاء اكثر من 400 رحلة جوية فى مطارات هايكو وسانيا، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الخاصة بزيارة المواقع والمناظر الطبعية الخلابة وأنشطة الترفية البحرية او مشاهدة المعالم السياحية من خلال الجو فى هاتين المدينتين .