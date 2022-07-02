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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /708470/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يتفقد-وحدة-طب-أسرة-السبع-آبار-الشرقية

خلال زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية..

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، وحدة طب أسرة "السبع آبار الشرقية"، بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بالمحافظة في 16 فبراير العام الماضي 2021.

دوت الخليج

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد وحدة طب أسرة "السبع آبار الشرقية"

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 9 آلاف و 319 ملف عائلي، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على بيانات المنتفعين المسجلين على المنظومة الإلكترونية للوحدة والذي بلغ 20 ألف و482 منتفع، مشيرًا إلى أن الوحدة قدمت خدمات الفحص الطبي الشامل ل 21 ألف و791 مواطنًا.

الدكتور خالد عبدالغفار: تقديم 36 ألف خدمة طب أسرة للمنتفعين بوحدة "السبع آبار الشرقية"

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير تفقد أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم عيادات (باطنة، طواريء، نساء، طب أسرة، أسنان)، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى تقديم 36 ألفًا و856 خدمة طب أسرة داخل العيادات.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير حرص خلال جولته على تفقد أماكن انتظار المترددين على الوحدة، للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، والاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية وفقًا للمعايير، حيث تخدم الوحدة حوالي 22 ألف مواطن بمنطقة "السبع آبار الشرقية".

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفى "بلبيس المركزي"، والمستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.