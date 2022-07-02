- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وشارك البابا تواضروس فى رسامة 9 من الشمامسة بدرجة القسيسية للخدمة بعدد من الكنائس والقطاعات الرعوية بالقاهرة وإفريقيا، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.
كما سيم سبعة من الكهنة الجدد للخدمة بكنائس القاهرة والقاهرة الجديدة فى مناطق مدينة الأمل وعين شمس ومنشية ناصر والعبور الجديدة، واثنين للخدمة فى إفريقيا فى البلاد المتحدثة بالفرنسية ودولة الجابون ودولة زيمبابوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يشارك فى سيامة 9 كهنة للقاهرة وإفريقيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.