البابا تواضروس يشارك فى سيامة 9 كهنة للقاهرة وإفريقيا (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك البابا تواضروس فى رسامة 9 من الشمامسة بدرجة القسيسية للخدمة بعدد من الكنائس والقطاعات الرعوية بالقاهرة وإفريقيا، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

كما سيم سبعة من الكهنة الجدد للخدمة بكنائس القاهرة والقاهرة الجديدة فى مناطق مدينة الأمل وعين شمس ومنشية ناصر والعبور الجديدة، واثنين للخدمة فى إفريقيا فى البلاد المتحدثة بالفرنسية ودولة الجابون ودولة زيمبابوى.