غدا.. الوزراء ينظم ورشة عمل لمناقشة وثيقة ملكية الدولة بقطاع الصناعات

جدة - نرمين السيد - يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدا الأحد، ورشة عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بقطاع الصناعات الهندسية، فى سابع الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.





وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 6 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات فى قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، وكذلك الصناعات المغذية للسيارات، بجانب شركات الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال العام العاملة فى ذلك المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وتتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الهندسية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة فى ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم فى خروج الوثيقة فى صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن أطراف المنظومة الاقتصادية.