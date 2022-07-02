وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 6 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات فى قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية، بحضور عدد من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، وكذلك الصناعات المغذية للسيارات، بجانب شركات الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال العام العاملة فى ذلك المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الصناعات الهندسية، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة فى ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم فى خروج الوثيقة فى صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن أطراف المنظومة الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. الوزراء ينظم ورشة عمل لمناقشة وثيقة ملكية الدولة بقطاع الصناعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.