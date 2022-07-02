أول شاطئ للمكفوفين وضعاف البصر فى الإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو، ويأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة. الحجز إلكترونى.. الإسكندرية تكشف عن منظومة دخول الشواطئ وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية برئاسة جمال رشاد، عن تفعيل منظومة الحجز الإلكترونى لدخول الشواطئ عبر الموقع الإلكترونى Www.catr.gov.eg تنفيذا لتكليفات المحافظ محمد الشريف. وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين ولضمان وصول الخدمات المقدمة بشكل عادل للجميع. وتخضع الشواطئ منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن للتشغيل التجريبى لخدمة حجز دخول الشواطئ إلكترونيا، حيث بلغ إجمالى عدد الحجوزات الإلكترونية لدخول الشواطئ 440 حجزا.

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