وزير الشباب البحرينى يشيد بتنظيم مصر لاجتماعات مجلس وزراء الرياضة العرب

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير الشباب والرياضة البحرينى، فى خطابه، الشكر والتقدير والامتنان لنظيره المصرى الدكتور أشرف صبحى، لما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال أثناء أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة البحرينى، على المجهودات التى بذلت خلال اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التى عقدت برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب ومن يمثلونهم، لافتا إلى النجاح الباهر للاجتماعات إنما تدل على النظرة الاستثنائية للقيادة السياسية المصرية فى احتضان مختلف الأحداث والفعاليات الدولية.

من جانبه، قدم وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، الشكر والامتنان لوزراء الشباب والرياضة بالدول العربية على الجهود المتميزة التى يبذلونها لخدمة الشباب بأوطاننا العربية، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك والتضامن العربى باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة مختلف التحديات التى تفرضها الظروف الدولية والإقليمية.

وكان صبحى، تسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، من نايف البكرى وزير الشباب والرياضة بجمهورية اليمن الشقيقة رئيس الدورة السابقة رقم 44.