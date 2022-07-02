طلاب الثانوية العامة «مكفوفين» يؤدون امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)

جدة - نرمين السيد - وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال حجازى إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التى يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلق أى ملاحظات.

جدير بالذكر أن غدا، الأحد، سيؤدى طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" الامتحان فى مادة الكيمياء، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" الامتحان فى مادة الجغرافيا، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" الامتحان فى مادة الجغرافيا "ورقة ثانية"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس "المتفوقين STEM" الامتحان فى مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).