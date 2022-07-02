جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية. الظواهر الجوية فى طقس الأحد أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 23

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 24

دمياط 32 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 33 22

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 37 24

طابا 34 22

كاترين 31 18

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 27

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان بحالة الطقس غدا.. وارتفاع الرطوبة بنسبة 3 درجات مئوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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