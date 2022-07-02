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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708460/هل-رحيل-بانون-عن-الأهلي-يفتح-الباب-لـ-التعاقد-مع-بن-شرقي

ارتبط اسم المغرب بدر بانون لاعب النادي الأهلي، بأسماء الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاده المستمر من قوائم مباريات الفريق الأخيرة التي يخوضها وراء في الدوري أو في بطولة كأس مصر.

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وأصبح رحيل بانون، عن القلعة الحمراء أمر متوقع حدوثه بشدة، خاصة مع كثرة انتشار التقارير التي تؤكد على حصول اللاعب على عقد من الدوري القطري، ويبدو أن إدارة الأهلي ليس لديها ما يعارض رحيله، فاللاعب قد تعرض للإصابة بمضاعفات كورونا، بداية من يناير الماضي، ومنذ هذا الوقت، ولم يخوض اللاعب مباراة كاملة ورسمية مع الفريق، مما يجعل إدارة الأهلي تفكر بشكل جدي في رحيل اللاعب، والاستفادة من مقعده كأجنبي، والتعاقد مع لاعب آخر ولكن في مركز مختلف.

اقتراب حيل بانون عن الأهلي، من الممكن أن يسهل الأمر على تعاقد النادي مع لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، والذي أعلن رحيله عن الفارس الأبيض بمجرد انتهاء عقده مع الفريق، فالزمالك لم يتمكن من التجديد للمغربي بن شرقي، لذا أعلن اللاعب رحيله لكنه ينتظر خوض مباراة نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو، والتي من الممكن أن تجمع بنادي الزمالك، وغريمه التقليدي الأهلي، والذي لديه مواجهة في نصف النهائي أمام فرق بتروجيت، وفي حال تخطيه سيضرب موعداً مع نادي الزمالك في نهائي الكأس يوم 21 يوليو الجاري.

وكانت قد أشارت بعض التقارير، إلى أن بن شرقي، ليس لديه مانع في ارتداء اقميص الأحمر خلال الموسم المقبل، وكلن بشرط الموافقة على القيمة المالية التي طالب بها إدارة نادي الزمالك، وهو حصوله على 2 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي قد يعوق تقدم مفاوضات الأهلي معه.

وفي حال رحيل بانون عن القلعة الحمراء، سيخلي مقعداً من الأجانب، وكذلك مع التخلي عن ميكيسوني، الذي لم يقدم مستوى جيد مع الفريق منذ انضمامه للفريق في موسم الانتقالات الشتوي الماضي، فالأهلي سيكون لديه مقاعد خالية من الأجانب، تمكنه من التعاقد مع بدلاء يناسبون طموحات وأحلام جماهير القلعة الحمراء، وكذلك هذا قد يفيد المدرب الجديد ريكاردو سواريس، والذي سيكون لديه مطالب للإدارة خاصة بالتعاقدات الجديدة.