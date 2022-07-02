بعد الانسحاب..أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708457/بعد-الانسحابأوكرانيا-تتهم-روسيا-بإطلاق-قنابل-فسفورية-على-جزيرة-الثعبان

دوت الخليج

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجي عبر تلغرام:" قامت القوات الروسية بشن مرتين ضربة جوية مستخدمة فيها قنابل فسفورية على جزيرة الثعبان". مضيفا بأن :" روسيا لا تحترم التصريحات التى أدلت بها".

روسيا طردت من جزيرة الثعبان

ويأتي الاتهام الأوكراني بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ عدة أيام الانسحاب من جزيرة الثعبان قائلة:" فى بادرة حسن نية حققت القوات الروسية أهدافها المحددة فى جزيرة الثعبان وسحبت القوات منها" مضيفا أن :" هذا الانسحاب للتأكيد على عدم عرقلة جهود أمم المتحدة ومن أجل تسهيل صارات الحبوب من أوكرانيا".

ومن ناحية أخري, قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية لم تنسحب من جزيرة الثعبان كبادرة حسن نية وأنما القوات الأوكرانية طردتها من جزيرة الثعبان.

وفي سياق متصل صرحت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا بأنه :" بعد عملية ناجحة شملت استخدام وحدات صواريخ ومدفعية فإن القوات الروسية أخلت موقعها من على الجزيرة ورحلت على متن زورقين".

مفتاح التحكم فى البحر الأسود

ويذكر أن الجزيرة تقع فى موقع استراتيجي فى البحر الاسود بالقرب من السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا وتوفر الجزيرة منصة إطلاق باتجاه كل من حولها، كما تقع على مسافة حوالى 100 كيلو متر من أوديسا وتسمح هذه الجزيرة ضرب كل الساحل الأوكراني

وبسبب الموقع الاستراتيجي للجزيرة حاولت القوات الأوكرانية قصفها أكثر من مرة بالصواريخ بعد سيطرة القوات الروسية عليها منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

ونظرا لأهمية الجزيرة فأن الخبراء وصفوا الجزيرة بأنها تمثل للقوات الروسية بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم فى البحر الأسود

وأشار الخبراء بأن موقع الجزيرة يساعد القوات الروسية فى تأمين جميع السفن الحربية والتجارية بالبحر الأسود إلى جانب يمكن من خلالها التحكم فى الساحل الأوكراني وحركته بالكامل