انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خروجه من العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبد الرحمن حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708456/بعد-خروجه-من-العناية-المركزة-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-محمد-عبد-الرحمن

يشهد الفنان محمد عبد الرحمن تحسن في حالته الصحية وذلك بعد حالة من القلق التي تعيشها عائلته والجمهور ومحبيه عقب خضوعه لعملية قلب مفتوح.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبد الرحمن

تطورات حالة محمد عبد الرحمن

خرج الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر من العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت إجراء جراحة عاجلة وخضع لعملية قلب مفتوح خلال الأيام الماضية.

وغادر لغرفة عادية كما حرص عدد كبير من أصدقاءه في الوسط الفني وخارجع على الدعاء له بالشفاء والاطمئنان عليه، فحالته حاليًا مستقرة.

وأوضحت الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحفية لها إن محمد عبد الرحمن بخير وتم فتح باب الزيارات له ويحتاج خلال الفترة المقبلة للراحة بعد خروجه من المستشفي.

عملية محمد عبد الرحمن توتا

وسيخضع محمد عبد الرحمن “توتا” لمتابعة دورية كل 3 أشهر للاطمئنان على حالته الصحية وتخطي مرحلة الخطر والأزمة الصحية التي تعرض لها.

ومن جانبها شامة شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن أعلنت خضوعه لعملية جراحية قبل أيام من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، طالبة جمهوره بالدعاء له.

وعلقت على صورة شقيقها التي نشرتها قائلة: «أرجو الدعاء لأخي بيعمل عملية قلب مفتوح.. يا رب يرجع لبيته ولينا بألف سلامة».

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ثم توالت تدوينات عدد كبير من متابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني يتمنون له الشفاء العاجل، مثل حمدي المرغني الذي كتب له: «ألف مليون سلامة يا أخويا وعشرة عمري ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل سوء يا رب».

وكتب الفنان أشرف عبد الباقي: «ألف سلامة عليك يا توتا.. ويا رب على خير»، بينما قال علي ربيع: «ألف سلامة يا توتا إن شاء الله خير»، وقال الفنان أحمد أمين عبر منشور له: «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. ربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامة لولادك وحبايبك وفنك يا توتا يا أبو قلب طيب.. دعواتكم في الأيام المفترجة، ربنا يعجل شفاه ويطمنا عليه».