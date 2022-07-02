انت الان تتابع تفاصيل خبر من بينهم صلاح.. أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708452/من-بينهم-صلاح-أعلى-10-رواتب-في-الدوري-الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تجديد تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح، بعقد طويل الأمد، ليسدل الستار على القصة التي امتدت فصولها لأطول وقت، وتمكن الريدز في الأخير من الحفاظ على أحد أهم نجوم الفريق بل نجوم الدوري الإنجليزي بأجمعه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلى الرغم من أن نادي ليفربول، لم يكشف عن تفاصيل التعاقد مع “مو”، إلا ان بعض التقارير أكدت على أن راتب النجم المصري يصل لنحو 350 ألف إسترليني في الأسبوع، ليكون هو الأعلى راتباً في الفريق، ومن بين أغلى

العقود داخل الدوري الانجليزي.

وخلال هذه السطور نستعرض معكم أغلى العقود في البريميرليج:

كريستيانو رونالدو: يتقاضى نجم مانشستر يونايتد نحو 500 ألف إسترليني، وهو الأعلى راتباً في الدوري الانجليزي.

كيفين دي بروين: لاعب مانشستر سيتي يحصل على نحو 400 ألف إسترليني.

_3 إيرلينج هالاند: عقد اللاعب المنضم حديثاً للدوري الانجليزي عن طريق بوابة السيتز، يصل لنحو 375.

حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، يتحصل على ما يقرب من 375 ألف إسترلني.

محمد صلاح: نجم نادي ليفربول أصبح راتبه الأسبوعي 350 ألف إسترلني بعد تجديد تعاقده مساء أمس الجمعة.

_جادو ساشون: لاعب مانشستر يونايتد يحصل على ما يقرب من 350 ألف إسترلني.

رافاييل فاران: قيمة عقده مع الشياطين الحمر، يصل لنحو 340 ألف إسترلني.

_جالك جريليش نجم مانشستر سيتي، يتقاضى نحو 300 ألف إسترلني.

رحيم ستيرلينج: أحد نجوم فريق مانشستر سيتي يتقاضى نحو 300 ألف إسترلني أيضاً.

وأخيراً، النجم أنجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي، يحصل على ما يقرب من 290 ألف إسترلني أسبوعياً.

الملاحظ لتتبع أرقام عقود نجوم الدوري الإنجليزي، فالاعبي السيتزين هم الأكثر استحواذاً على الأجور الأعلى في المسابقة الأقوى أوروبياً، حيث يتواجد 4 لاعبين يتقاضون أجور عالية من بين الـ 10 المذكورين، ويتقاسم معه في هذا الرقم مانشستر يونايتد، بوجود 4 لاعبين في القئامة السابقة، بل النجم الأغلى في الراتب يتواجد في صفوف الشياطين الحمر وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.