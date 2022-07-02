انت الان تتابع تفاصيل خبر 4 يوليو.. سعد الصغير وشيبة يحييان حفل غنائي في بني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708450/4-يوليو-سعد-الصغير-وشيبة-يحييان-حفل-غنائي-في-بني-سويف

يستعد المطرب سعد الصغير بالتعاون مع الفنان الشعبي أحمد شيبة لإحياء حفل غنائي في إحدى دول الصعيد بني سويف، وذلك في يوم 4 من شهر يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل سعد الصغير وأحمد شيبة في بني سويف

ويقدم سعد الصغير وأحمد شيبة خلال الحفل باقة من أروع أعمالهم الشعبية المختلفة التي حققت نجاحا ساحقا في الفترة الأخيرة وبين عامة الشعب واستخدمت لإحياء عدد من حفلات الزفاف.

سعد الصغير يعود لـ برلتني عامر

وعاد سعد الصغير لزوجته الثانية برلنتي عامر منذ أيام، اذ شاركت الفنانة فيديو أثناء احتفال سعد الصغير بعيد زواجهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وقال سعد الصغير في الفيديو: ““ أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز”، وعندما سألته برلنتي عن موعد عودتهما لبعض، فرد عليها متناسيا: “هو إحنا انفصلنا، ما تستهبليش، عمرنا ما انفصلنا”.

أخر أعمال سعد الصغير واحمد شيبة

جدير بالذكر أن أخر أعمال سعد الصغير مسرحية كزانوفا التي جمعت النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، وام عرضها بموسم الرياض السعودي، وتسبب في انفصال سعد الصغير عن زوجته برلنتي عامر.

ويشارك معه في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض.

بينما طرح أحمد شيبة بالتعاون مع مطربي المهرجانات إسلام شيندي ودولسيكا أغنية جديدة بعنوان “money”، وذلك عبر حسابهم الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تعد ثالث دويتهات إسلام شيندي، بعد مشاركته مع عدد من النجوم الشعبيين منهم المطربة أمينة والفنان محمد رمضان الغناء في الفترة الماضية.