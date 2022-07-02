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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708449/15-معلومة-عن-قانون-الطلاق-الجديد-2022-تفاصيل

تبذل الدولة المصرية، جهودا حثيثة للتقيلل من معدلات الطلاق، وذلك من خلال المبادرات و البرامج التي تطلقها وزارة التضامن والخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، في محاولة منها لخفض معدلات الطلاق والتي زادت في الفترة الأخيرة.

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البرلمان صار على خطى الدولة، حيث أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.

معلومات عن قانون الطلاق الجديد 2022 في مصر

1-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه.

2-يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.

3-يتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.

4-إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

5-على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق، على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن.

6- يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.

7-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.

8-على القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصري.

9- يقدر القاضي النفقة وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، و يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال أن وجدوا.

10-تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي.

11-إذا تعذر أن تسكن الزوجة بالمسكن المشار إليه سابقا، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى.

12-الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.

13-إذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.

14-إذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.

15-يجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.