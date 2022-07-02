انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل حارس مرمى الفريق دين هندرسون حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708444/رسميا-مانشستر-يونايتد-يعلن-رحيل--حارس-مرمى-الفريق-دين-هندرسون

أعلن نادي مانشستر يونايتد، صباح اليوم السبت، رحيل حارس مرمى الفريق دين هندرسون فى الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الاتفاق مع نوتنجهام فورست العائد إلى الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعود إلي نوتنجهام فورست مشواره فى الدوري الإنجليزي يوم 6 أغسطس أمام مانشستر سيتي، ثم وست هام يونايتد فى 13 أغسطس.

رونالدو

الجدير بالذكر أن ذكرت صحيفة سكاي سبروتس، في تقرير لها ، أن وكيل رونالدو كان قد عقد جلسة الأسبوع الماضي مع المالك الجديد للبلوز تود بوهلي، وتم ذكر اسم البرتغالي في هذا الاجتماع، لكن مدرب اليونايتد أكد على أن اللاعب صاحب الـ 37 جزء من خططه المستقبلية.

وكان قد عاد الدون، من جديد إلى الأولد ترافورد بعدما غاب عنهم لمدة 12 عام، بعد أن قاضاهم داخل أسوار النادي الملكي ريال مدريد والذي حقق معه العديد من الأرقام القياسية والعديد من البطولات، وأنهى موسمه الأخير معهم في 2018، وبعدها ذهب لرحلة قصيرة لم تُكلل بالنجاح مع فريق يوفينتوس الإيطالي.

وقدم رونالدو، موسمه الأول مع فريق الشياطين الحمر بشكل مميز، وسجل 24 هدف خلال 34 مباراة، وأصبح هو هداف الفريق خلال هذا الموسم، على الرغم من أنه كان هذا الموسم هو الأوسوأ لفريق اليونايتد بسبب كثرة التخطبات وتغيير المدرب سولشاير، وبعده جاء رالف رانجدينك في مهمة مؤقتة إلى أن تم الاستقرار على إريك تن هاج.

جاءت هذه الأخبار المنتشرة برحيل رونالدو، بسبب إحباطه من موسم الانتقالات الذي قام به الفريق حتى الآن، فلم يتم التعاقد مع مهاجم أو لاعب مميز خلال الميركاتو الجاري، وكذلك تواجد اليوانيتد في المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي، الأمر الذي لم يمكن الدون من اللعب في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.