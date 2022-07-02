انت الان تتابع تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" يؤدون امتحان الجغرافيا (ورقة أولى) حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708453/طلاب-الثانوية-العامة-مكفوفين-يؤدون-امتحان-الجغرافيا-ورقة-أولى

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

دوت الخليج

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، أعلنت الوزارة، حرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلق أي ملاحظات.

امتحانات الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر، أن يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو، في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".