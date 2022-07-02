انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022.. اعرف التفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708447/أسعار-السلع-التموينية-لشهر-يوليو-2022-اعرف-التفاصيل

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022، تصدرت محركات البحث ومؤشرات جوجل، نظرًا لزيادة البحث عن أسعار السلع التموينية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء صرف مقررات السلع التموينية لشهر يوليو 2022.

السلع التموينية شهر يوليو 2022 في مصر وينشر موقع دوت الخليج، أسعار التموينية لشهر يوليو 2022، والتي حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفيرها بالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى المبارك. أسعار السلع التموينية شهر يوليو 2022 أوضحت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2022، لا تختلف عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2022، والتي حرصت على توفيرها بكل الأنواع في جميع المنافذ التموينية. أسعار السلع التموينية يوليو 2022 1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو. 2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها. 3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات. 4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه. 5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه. 6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها. 7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه. 8- مسلی صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها. 9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.5 جنيهات. 10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه. 11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات. 12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها. 13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيها. 14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيها. 15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه. 16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه. 17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها. 18-خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش. 19- کیس ملح طعام 300 جم جنيه. 20- بار حلاوة طحينية ساده 40 جم 2 جنيها. 21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ 2 جنيها. 22- بسكويت يويوز سادة جنيها واحدًا. 23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيها. 24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات. 25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

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