وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى ”بلبيس المركزي” بمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:25 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى "بلبيس المركزي" بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي وما تمتكله من إمكانيات، حيث تخدم 829 ألف و863 مواطنًا بنطاق مدينة بلبيس.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد مبانِ وأقسام المستشفى المختلفة، والتي تعمل بطاقة استيعابية 228 سريرًا بالأقسام الداخلية، و37 سرير رعاية مركزة، و19 جهاز تنفس صناعي، و٢٤ حضانة، و١٣ غرفة عمليات.

وتابع أن الوزير تفقد مبنى الطوارئ، والذي تم إنشاؤه وتجهيزه خلال الفترة الماضية، ويضم قسم الاستقبال والطوارئ، بسعة سريرية ١٦ سرير، 2 غرف لعمليات الطوارئ الجراحية، كما تفقد الوزير وحدة الأشعة المقطعية والتي تم دعم المستشفى بها بتكلفة أكثر من ٤ ملايين جنيه.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الوزير تفقد أعمال التطوير التي تمت بوحدة العناية المركزة الجديدة للأمراض الباطنية، والتي تعمل بطاقة استيعابية ٢١ سريرًا، ومزودة ب ٨ أجهزة تنفس صناعي، كما تفقد جناح الكلي الصناعي الجديد، والذي يعد إضافة لقسم الكلي بقوة ١٧ ماكينة، ليصل إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى ل ٣٦ ماكينة.

وأكد "عبدالغفار"، أن الوزير وجه برفع كفاءة العيادات الخارجية وأقسام الرعايات المركزة، كما وجه بالصيانة المستمرة لأعمال التكيفات بغرف إقامة المرضى بالأقسام الداخلية، كما حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على ملفات المرضى، ومتوسط معدلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، حيث يبلغ متوسط عدد المرضى الذين يتم استقبالهم بأقسام الطوارىء حوالي 230 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية من 750 إلى 900 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط إجراء العمليات يوميًا من 15 إلى 20 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يجري جولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة.