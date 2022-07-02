القوى العاملة : تعيين 73 شاباً وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:25 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 73 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شابان " قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 522 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 94 منشأة ، والقيام بـ 10 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعوية ، ومنح 14 رخصة .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.