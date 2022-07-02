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القوى العاملة : تعيين 73 شاباً وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:25 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 73 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شابان " قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 522 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 94 منشأة ، والقيام بـ 10 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعوية ، ومنح 14 رخصة .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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