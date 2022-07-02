الصحة تتابع سير العمل وكفاءة العيادات الخارجية بمستشفى بلبيس المركزى

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى "بلبيس المركزى" بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية المستشفى نظرًا لموقعه الجغرافى وما يمتكله من إمكانيات، حيث يخدم 829 ألفا و863 مواطنًا بنطاق مدينة بلبيس.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد مبانِ وأقسام المستشفى المختلفة، والتى تعمل بطاقة استيعابية 228 سريرًا بالأقسام الداخلية، و37 سرير رعاية مركزة، و19 جهاز تنفس صناعى، و24 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وتابع أن الوزير تفقد مبنى الطوارئ، والذى تم إنشاؤه وتجهيزه خلال الفترة الماضية، ويضم قسم الاستقبال والطوارئ، بسعة سريرية 16 سريرا، 2 غرف لعمليات الطوارئ الجراحية، كما تفقد الوزير وحدة الأشعة المقطعية والتى تم دعم المستشفى بها بتكلفة أكثر من 4 ملايين جنيه.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير تفقد أعمال التطوير التى تمت بوحدة العناية المركزة الجديدة للأمراض الباطنية، والتى تعمل بطاقة استيعابية 21 سريرًا، ومزودة بـ8 أجهزة تنفس صناعى، كما تفقد جناح الكلى الصناعى الجديد، والذى يعد إضافة لقسم الكلى بقوة 17 ماكينة، ليصل إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفى لـ 36 ماكينة.

وأكد عبدالغفار أن الوزير وجه برفع كفاءة العيادات الخارجية وأقسام الرعايات المركزة، كما وجه بالصيانة المستمرة لأعمال التكيفات بغرف إقامة المرضى بالأقسام الداخلية، كما حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير اطلع على ملفات المرضى، ومتوسط معدلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، حيث يبلغ متوسط عدد المرضى الذين يتم استقبالهم بأقسام الطوارئ حوالى 230 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية من 750 إلى 900 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط إجراء العمليات يوميًا من 15 إلى 20 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

يذكر أن وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة يجرى جولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة.