عمدة جوهانسبرج تبحث مع محافظ القاهرة تجربة القضاء على العشوائيات

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبد العال محافظ القاهرة، مفو فالاتسى العمدة التنفيذى لمدينة جوهانسبرج ثانى أكبر مدن القارة الإفريقية بعد القاهرة فى زيارة تعد الأولى لوفد من جنوب إفريقيا لمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين فى شتى المجالات.





وتركز اللقاء حول رغبة الوفد الجنوب إفريقى فى الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى القضاء على العشوائيات ونقل القاطنين بها لمدن حديثة متكاملة الخدمات دون مقابل، وكذلك الاستفادة بتجربة مصر فى إقامة المدن الذكية فى العاصمة الإدارية لتطبيقها فى جوهانسبرج.

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء بأن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب جنوب إفريقيا الشقيق وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع بين البلدين الصديقين مصر وجنوب إفريقيا، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حين افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب إفريقيا بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا والثقة المتبادلة بينهما والصداقة والتفاهم والتعاون والتشاور وتطابق الآراء إزاء شتى شؤون القارة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فضلاً عن روابط الصداقة والأخوة التى تربط مصر وجنوب إفريقيا فهناك رابط آخر متمثل فى طريق القاهرة كيب تاون، الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر محور جديد يربط الشمال الإفريقى بجنوبه آملًا أن يتحول هذا الطريق إلى ممر للتنمية يضم الدول التى يمر بها.

واستعرض محافظ القاهرة مع مفو فالاتسى العمدة التنفيذى لمدينة جوهانسبرج والوفد المرافق لها أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها العاصمة، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية أقامت العاصمة الإدارية الجديدة التى ستنقل إليها جميع الوزرات والهيئات للتخفيف من أعباء القاهرة وأهمها التكدس المرورى والازدحام السكانى ولم تغفل فى ذات الوقت تطوير القاهرة والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار .