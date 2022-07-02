عبدالعال: اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى «شهادة دولية»

جدة - نرمين السيد - قال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المنتدى الحضرى العالمى يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وهو مؤتمر عالمى حول التحضر المستدام.





وأضاف المحافظ أن المنتدى تم إنشائه فى عام 2001 من قبل الأمم المتحدة لدراسة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا التى تواجه العالم اليوم وهى التحضر السريع وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ والسياسات، وعقدت أولى دوراته فى نيروبى بكينيا عام 2002، ويعد اختيار القاهرة كعاصمة لجمهورية مصر العربية المرة الثانية التى يتم فيها تنظيم المنتدى من قبل دولة إفريقية بعد دورته الأولى فى نيروبى.

وأشار المحافظ أن ممثلى الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين ورجال الأعمال وقادة المجتمع والمخططين الحضريين هم ضيوف المنتدى الذى تستضيفهم القاهرة، ومن المتوقع أن يضم المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر أكثر من 20000 مشارك من أكثر من 150 دولة، وستتم مناقشة موضوعات مهمة بما فى ذلك المرونة الشاملة ورأس المال البشرى وإدارة الموارد والصحة والتعليم والثقافة والتنقل والبيانات وغير ذلك.

وأكد أن أبرز ما سيتم مناقشته فى المنتدى هو زيادة الوعى بالتوسع الحضرى المستدام، تحسين المعرفة الجماعية للتنمية الحضرية المستدامة من خلال المناقشات المفتوحة الشاملة، وتبادل الدروس المستفادة، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات الجيدة، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون للنهوض بالتوسع الحضرى المستدام وتنفيذه.

وأكد المحافظ أن استضافة القاهرة للمنتدى يعد اعترافا دوليا بالطفرة التى شهدتها العاصمة فى مختلف القطاعات، والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وقطاع الطرق، كما يعبر هذا الاختيار عن ثقة الأمم المتحدة فى جهود القيادة السياسية خلال السنوات الثمانى الماضية ودليلاً على ما تشهده مصر من تقدم فى مجال العمران والتطور الحضرى المستدام.

وتابع: يعد أيضا شهادة دولية على أهمية التجربة المصرية فى التنمية الشاملة خلال السنوات الثمانى الماضية، كما يأتى تقديرًا للطفرة والإنجازات التى تُحققها الدولة المصرية فى ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة.