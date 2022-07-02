عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه الرئيس السيسى وجه بالاستمرار فى جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خصوصا ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسى ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال عدة محاور رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحرى والسياحة والبعد الاجتماعى والاقتصادى، وتم تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدى إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئى بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكبارى على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة، وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات، وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى تطوير وتنمية البحيرة.

كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتى تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية.