تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الميناء، فى بيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن للحاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشارت إلى أن ميناء غرب سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينتى حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.