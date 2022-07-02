أندريه زكى مهنئا الطيب بعيد الأضحى: لقاءاتنا تجدد روح الوطن (صور)

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الأضحى المبارك.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا الرخاء والتقدم والازدهار". وأضاف رئيس الإنجيلية: "فرحتنا كبيرة اليوم، ولقاءاتنا فى الأعياد تجدد روح الوطن وتعزز محبتنا، ونعتز بفضيلتكم ونقدر دوركم المهم فى تأصيل مفاهيم الاعتدال والمواطنة محليًّا ودوليًّا". كما أعرب الإمام الأكبر عن اعتزازه بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكى له، موضحًا: "الطائفة الإنجيلية دائمًا أول المهنئين لنا، ونسعد بلقاء الدكتور القس أندريه زكى". وأكد شيخ الأزهر: "لقاؤنا مصرى وطنى قوامه السلام والمحبة، ويقدم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن، ونتجاوز جميعًا التحديات والقضايا يدًا واحدة، وبقلب مصرى وطنى واحد".

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