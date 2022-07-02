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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708415/رابط-الاستعلام-عن-فاتورة-الغاز-بتروتريد-2022-تعرف-على-التفاصيل

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2022، من أعلى الكلمات البحثية على المحركات المختلفة ومؤشرات جوجل، نظرًا لبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر موقع شركة بتروتريد، ودفع فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد لشهر يوليو 2022 قبل انتهاء المدة تجنبًا للغرامة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2022

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، رابط الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2022، وخطوات إدخال قراءة عداد الغاز.

إدخال قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2022

تزايدت معدلات البحث من المواطنين عن طريقة تسجيل قراءة الغاز المنزلي لشهر يوليو 2022، حيث بدأت عملية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي منذ يوم 1 يوليو والتي تستمر حتى 20 يوليو؛ لمنع تراكم الفواتير وتجنبًا لدفع الغرامات.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد يوليو 2022

وأتاحت شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو، بواسطة كاميرا الهاتف المحمول؛ تسهيلًا على المواطنين، والذي يقوم بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2022 مصر

وطالبت شركة بتروتريد، عملائها، بضرورة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو أولًا بأول منذ بداية الشهر وحتى يوم 20 يوليو؛ لمنع تراكم الفواتير، الأمر الذي قد يؤدي لمضاعفة قيمة الفاتورة الشهر المقبل.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2022 شهر يوليو

يمكن للمواطنين الدخول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2022 من هـــنــــا.

أو من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من هــــنــــا.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2022

أوضحت شركة بتروتريد، أن على العملاء الاستمرار في تسجيل القراءات حتى يوم 20 يوليو عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- إبلاغ القراءة عن طريق التليفون الأرضي والمتاح على موقع الشركة الرسمي.

- تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

- التسجيل من خلال تطبيق الموبايل الذي أتاحته الشركة لعملائها.

- الإبلاغ من خلال مركز الاتصال المركزي على الرقم المختصر 1122.

- من خلال فروع شركات الخدمات البترولية على مستوى المحافظات.

كيفية سداد فواتير الغاز المنزلي لشهر يوليو 2022 بتروتريد

ويتيح التطبيق الذي أطلقته شركة بتروتريد، إمكانية سداد فواتير الغاز المنزلي بعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2022، عن طريق:

- «البطاقات الإئتمانية - المحافظ الإلكترونية» على مستوى الجمهورية.

- أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات.

- بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

- من خلال تطبيق بيتروميتر.

- محفظة فون كاش البنك الأهلي، وبنك مصر.