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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708448/67-سنة-حبس-سقوط-هارب-من-37-حكم-قضائى-بالقاهرة

نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 37 حكم قضائى والمقضى فيها بمدد حبس بلغت أكثر من 67 سنة

ضبط المتهم

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية ، تمكنت من ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (37) حكم قضائى "جزئى – مستأنف" فى قضايا"تبديد" والمقضى فيها بالحبس بمدد بلغت (67سنة و4 شهور).

مواجهته بالأحكام

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

سقوط تاجر فودو بحوزته 3.5 كيلو مخدرات بالسلام

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخص، لحيازته أكثر من 3 كيلو جرام من مخدر بالقاهرة بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم شرطة السلام.

ضبط المتهم

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، إشتبهت فى إحدى السيارت وبفحص مستقليها أمكن ضبط (سائق ، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) ، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 3,500 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول ).

اعتراف المتهم

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف غموض مقتل مسن على يد 3 شباب بالدقهلية

جرعة مخدرات وراء مقتل مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية على يد 3 شباب استدرجوه لقتله وسرقته، ونجح رجال المباحص في كشف غموض تلك الجريمة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث قيام أحد المتهمين باستدراج المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه ، وقام بالاتصال باثنين آخرين ، وعقب وصولهم قاموا بضرب المجني عليه بجسم صلب على رأسه "بلطه"، وأكمل آخر بضربة بحجر حتى تهشمت رأسه وفقد الوعي، وقاموا بسرقة تليفونه المحمول وفروا هاربين، من أجل شراء جرعة مخدرات وتبين أن المتهم الأول من قرية صدقا التابعة لدائرة المركز والاثنين الآخرين من قرية السمارة.

العثور على الجثة

يذكر أن عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية ، علي جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية وأنتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

شهود العيان

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثمان مسن يدعي "عبد المالك أحمد بكر"، في العقد السادس من عمره ، ومقيم بقرية الخمسة، وأكد عدد من شهود عيان أن المتوفى مصاب بضربات فى الرأس مما تسبب لمصرعه، جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للوقوف على أسباب الوفاه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.