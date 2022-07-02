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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708443/متى-آخر-موعد-لتحديث-بطاقة-التموين-ننشر-التفاصيل

يرغب المواطنين في الاستعلام عن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، ولك بعد توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تحديث البطاقات التموينية، وإضافة رقم هاتف المحمول على البطاقة، وذلك من أجل تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، لحذف الفئات غير المستحقة والإبقاء على الأسر الأكثر احيتاجًا.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

وفي هذا الإطار، ينشر موقع دوت الخليج آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، وخطوات تحديث يطاقة التموين، والمستثنون من التحديث..

وزارة التموين مدت آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، وذلك حتى يتثنى لجميع المواطنين الذين دعتهم وزارة التموين لتحديث بياناتهم، وتسهيلا عليهم.

أما عن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آخر موعد لتحديث بطاقة التمويت سوف يكون يوم 31 يوليو الجاري، بدلًا من انتهائها في 30 يونيو المنقضي، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطاهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

وقد أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين

كما يرغب أصحاب بطاقات التموين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم التليفون، من إتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين والتي تتمثل خطواتها فيما يلي:

أولا:- - يقوم صاحب بطاقة التموين الراغب فى تحديثها، بتصفح موقع دعم مصر واتباع خطوات تسجيل رقم المحمول من خلال الحطوات التالية: - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا - كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الـ4.

ثانيًا:- توجه صاحب بطاقة التموين إلى مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية، واتباع التالي - تقديم صورة من بطاقة التموين - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي - تقديم رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة.

المستنثون من تحديث بطاقة التموين في مصر

وبستثنى من تحديث بطاقة التموين أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.