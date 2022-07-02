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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708442/موعد-انتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة-2022-تعرف-على-التفاصيل

بعد نحو أسبوعين من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، بدأ الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور في عمليات البحث على آخر موعد لانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.

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ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو، في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".

ووفقا للجدول الرسمي لمواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليمالفني، أبريل الماضي، بدأت الامتحانات 20 يونيو وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بنظام البابل شيت، وأسئلة الاختيار من متعدد، حيث يتاح للطالب 4 اختيارات لكل سؤال، بينهم اختيار واحد صحيح.، كما لا يوجد بين الأسئلة اي أسئلة مقالية أو موضوعية.

كما تعقد الامتحانات بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

ويؤدي غدا الأحد، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، فيما يؤدي طلاب الشعبة العلمية بفرعيها "العلمية والأدبية" الامتحان في مادة الكيمياء.

ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، من خلال أسئلة وإجابات على "البابل شيت" وفقا لأسئلة نظام التقييم الجديد للثانوية العامة.