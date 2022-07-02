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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708441/بعد-زيارة-وزير-الدفاع--رئيس-الأركان-الروسي-يتفقد-قواته-فى-أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها إن :" رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، يتفقد القوات الروسية فى أوكرانيا.

دوت الخليج

رئيس الأركان العامة الروسي فى أوكرانيا

ووفق ما جاء فى بيان وزارة الدفاع فأنه :" تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، سير عمل القوات الروسية التي شاركت فى العملية الروسية فى أوكرانيا".

وخلال تفقد رئيس الأركان العامة لقواته استمع إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين حول مستجدات الأوضاع والأجراءات التي تتخذها القوات الروسية فى مناطق العمليات الرئيسية فى أوكرانيا .

وزير الدفاع الروسي فى أوكرانيا

ويذكر انه فى وقت سابق كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها عن تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، القوات الروسية فى أوكرانيا

وتواصل روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا وأعلنت روسيا أن الهدف من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هو تحريراقليم دونباس، والقضاء على القوميين المتطرفيين والذي تصفهم روسيا بالنازيين، فضلا عن وقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية وهو ما يمثل تهديد لأمن روسيا وفى الأيام الماضية اعلنت وزراة الدفاع الروسية الإنسحاب من جزيرة الثعبان وهى جزيرة سيطرت عليها القوات الروسية منذ أن بدأت حملتها العسكرية فى أوكرنيا وأعلنت روسيا أن الهدف من الانسحاب لإظهار حسن النية والتأكيد انها لا تعرقل الجهود الاممية من أجل تنظيم ممرات لعبور المنتجات الرزاعية الأوكرانية إلى الخارج.