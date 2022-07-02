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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708440/سحب-2325-رخصة-قيادة-وتحرير-1167-مخالفة-لقائدة-الدراجات-النارية

شنت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتمكنت من ضبط الأجهزة الأمنية 1167 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وذلك أثناء حملات مرورية شملت عدة مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم سحب 2325 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

مهلة الملصق الإلكتروني

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

كشف غموض مقتل مسن على يد 3 شباب بالدقهلية

جرعة مخدرات وراء مقتل مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية على يد 3 شباب استدرجوه لقتله وسرقته، ونجح رجال المباحص في كشف غموض تلك الجريمة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث قيام أحد المتهمين باستدراج المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه ، وقام بالاتصال باثنين آخرين ، وعقب وصولهم قاموا بضرب المجني عليه بجسم صلب على رأسه "بلطه"، وأكمل آخر بضربة بحجر حتى تهشمت رأسه وفقد الوعي، وقاموا بسرقة تليفونه المحمول وفروا هاربين، من أجل شراء جرعة مخدرات وتبين أن المتهم الأول من قرية صدقا التابعة لدائرة المركز والاثنين الآخرين من قرية السمارة.

العثور على الجثة

يذكر أن عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية ، علي جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية وأنتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

شهود العيان

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثمان مسن يدعي "عبد المالك أحمد بكر"، في العقد السادس من عمره ، ومقيم بقرية الخمسة، وأكد عدد من شهود عيان أن المتوفى مصاب بضربات فى الرأس مما تسبب لمصرعه، جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للوقوف على أسباب الوفاه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.