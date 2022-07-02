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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708437/موعد-مباراة-الزمالك-والمقاولون-العرب-في-الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وتنطلق المباراة فيما بينهم في تمام السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 من يوليو الجاري، ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، لضمان استمراريته على القمة التي يحتلها برصيد 51 نقطة ، جمعهما من الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 3 موجاهت، وخسر 4 لقاءات امام كل من |( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).

على الجانب الآخر، يحاول لاعبو ذئاب الجبل الهربو من داوامة القاع، فالفريق يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، جمعهما من الفوز في 3 مواجهات، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء، ويأمل في الفوز في تلك المباراة التي تعد كعنق الزجاج بالنسبة له، فالوز فيها يضمن له تخطي كل من نادي الإسماعيلي صاحب المركز الخامس عشر، وكذلك فريق الجونة صاحب المركز الرابع عشر، لذا الفوز في مباراة الزمالك سيحقق له العديد من الأهداف التي سعى بالفعل لتحقيقه.

وقبل انطلاق الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ، إليكم ترتيب البطولة المصرية:

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 49 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4 فيوتشر 39 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6- طلائع الجيش 36 نقطة

7- البنك الاهلي 31 نقطة

8- فاركو 30 نقطة

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة

10- المصري 26 نقطة

11- إنبي 26 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

13- غزل المحلة 26 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- المقاولون العرب 20 نقطة

17- إيسترن كامباني 16 نقطة

18- مصر المقاصة 14 نقطة