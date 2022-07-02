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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708434/من-1500-لـ-100-ألف-جنيه-تعرف-على-أسعار-تذاكر-حفل-عمرو-دياب-الجديد

كشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب الجديد المقرر له يوم 12 يوليو في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، عن أسعار التذاكر والتي أثارت ضجة كبيرة.

دوت الخليج يرصد أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في العلمين

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في العلمين

تسببت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب الجديد المقرر إقامته في العلمين في ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث ترتفع الأسعار لـ 100 ألف جنيه.

ويشترط دخول الحفل باللون الأبيض لجميع الحضور ويمنع دخول أقل من 21 عاما، وتبدأ أسعار التذاكر بـ 1500 وتصل إلى 10 آلاف للشخص الواحد.

وتأتي الفئة الأولى بسعر 1500 جنيه وهي تذاكر فردية، أما الفئات الأخرى بنظام جديد لا تباع سوى لمجموعات الحد الأدنى بها 8 أشخاص.

طاولات حفل عمرو دياب

يشهد حفل عمرو دياب بيع باقي التذاكر بنظام الطاولات، حيث يصل سعر الطاولة بالفئة الثانية لـ 20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد الواحد لـ 2000 جنيه.

بينما تأتي الطاولة في الفئة الثالثة بـ 20 ألف جنيه ولكن الطاولة تضم 8 أفراد فقط يصل سعر الفرد فيها لـ 2500 جنيه، وطاولة الفئة الثالثة بـ35 ألف جنيه، لكن تضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 للشخص الواحد.

وفي الفئة الرابعة سعر الطاولة 32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد، وتأتي سعر الطاولة في الفئة التالية بـ 40 ألف جنيه التي تضم 8 أفراد بـ 5 آلاف جنيه للفرد.

و يصل سعر الطاولة في الفئة الأعلى بـ 100 ألف جنيه، وبها سعر الفرد 10 آلاف جنيه، وفي سياق آخر، كان قد طرح الفنان عمرو دياب خلال الأيام الماضية أول أغانيه ضمن موسم صيف 2022، والتي تحمل اسم “اللوك الجديد”.

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وتم طرح أغنية اللوك الجديد للهضبة عمرو دياب عبر منصة «أنغامي»، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وحققت نجاحا كبيرا بعد ساعات من طرحها.